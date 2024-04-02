Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), martta ilde perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını yayımladı.

Söz konusu veriler kapsamında, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde bulunan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı yükselirken, 25 ürünün fiyatı düşüş gösterdi.

96 ürünün fiyatında ise herhangi değişiklik olmadı.

FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Martta yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda bulunan sivri biber, yüzde 34,34 ile fiyatı en fazla artan gösteren ürün oldu.

Fiyatında artan diğer ürünlerden bazıları şu şekilde; sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,45 ile ayva, çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 20,55 ile tuz, et, balık ve kümes hayvanları alt grubundan yüzde 16,02 ile koyun eti, yüzde 14,28 ile sucuk ve yüzde 13,11 ile dana eti, konut harcamaları grubundan yüzde 13,93 ile badana ve boya işçiliği olarak sıralandı.

FİYATI AZALAN ÜRÜNLER

Martta sebze ve meyveler alt grubunda bulunan salatalık, yüzde 29,42 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalan diğer ürünler ise; yüzde 24,29 ile kabak, yüzde 18,97 ile bakla, yüzde 10,57 ile karnabahar, yüzde 8,48 ile ıspanak ve yüzde 7,18 ile yumurta olarak kaydedildi.