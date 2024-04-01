İstanbul Borsa'sından yerel seçimler sonrası ilk tepki

Borsa seçim sonrası ilk iş gününe yükselişle başladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta cuma günkü kapanışa göre, seçim sonrasındaki ilk pazartesiye 92,08 puanlık bir yükselişle girdi. Yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi 9.234,48 puana çıktı.

Hem bankacılık hem de holding endeksi yükseliş kaydederken, en çok kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. en çok kaybettiren ise madencilik olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi geçen haftanın son iş gününde alıcı bir seyirle yünü yüzde 0,69 kazançla kapatmıştı.

ABD gözler açıklanacak istihdam raporu ve yoğun veri gündeminde olacak. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 9.200 ve 9.100'ün destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.