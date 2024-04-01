İstanbul Borsa'sından yerel seçimler sonrası ilk tepki

Kaynak: AA
İstanbul Borsa'sından yerel seçimler sonrası ilk tepki
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı.

Borsa seçim sonrası ilk iş gününe yükselişle başladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta cuma günkü kapanışa göre, seçim sonrasındaki ilk pazartesiye 92,08 puanlık bir yükselişle girdi. Yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi 9.234,48 puana çıktı.

Hem bankacılık hem de holding endeksi yükseliş kaydederken, en çok kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. en çok kaybettiren ise madencilik olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi geçen haftanın son iş gününde alıcı bir seyirle yünü yüzde 0,69 kazançla kapatmıştı.

ABD gözler açıklanacak istihdam raporu ve yoğun veri gündeminde olacak. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 9.200 ve 9.100'ün destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.

İlgili Haberler
Sosyal medyadaki seçim twitleri herkesi gülmekten kırdı geçirdi. AKP'liler bile bir köşede bu twitlere sessizce gülüyor
Altın yeni aya rekorla başladı
Son Haberler
AKP'nin 64 oy farkla kazandığı Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler: Hepsine vurmayın cezaevinde öyle dediler Gündem
AKP'nin 64 oy farkla kazandığı Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler: Hepsine vurmayın cezaevinde öyle dediler
Seçim zaferini kızıyla zeybek oynayarak kutladı Yerel Haberler
Seçim zaferini kızıyla zeybek oynayarak kutladı
Kadıköy'de kamyonet üst geçide çarptı Gündem
Kadıköy'de kamyonet üst geçide çarptı
Ali Koç Samandıra'da futbolculara çekilme kararını açıkladı Spor
Ali Koç Samandıra'da futbolculara çekilme kararını açıkladı
‘Muhalefete oy vermeyin’ fetvası yayınlayan Cübbeli Ahmet AKP’nin neden kaybettiğini açıkladı Gündem
‘Muhalefete oy vermeyin’ fetvası yayınlayan Cübbeli Ahmet AKP’nin neden kaybettiğini açıkladı
Ezgi Mola'dan Turgut Altınok'a olay gönderme Magazin
Ezgi Mola'dan Turgut Altınok'a olay gönderme
TransAnatolia Benelüx ülkelerinde görücüye çıktı Spor
TransAnatolia Benelüx ülkelerinde görücüye çıktı