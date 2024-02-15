Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri artarken, en çok kazanç sağlayan menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu ve yüzde 2,68 artış gösterdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceği beklentilerinin artmasına rağmen, teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen, ülkede devam eden bilanço sezonunda, özellikle teknoloji şirketlerinin beklentilerin üzerinde gelen karları, ABD ekonomisinde “yumuşak iniş” senaryolarını güçlendirdi. Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi olduğunu, yurt dışında ise İngiltere’de büyüme ve sanayi üretimi, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.