Borsa haftanın ikinci iş gününe de düşüşle başladı

Kaynak: AA
Borsa haftanın ikinci iş gününe de düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci iş gününde de düşüş yaşadı. Borsa güne7.783,90 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,52 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.783,90 puandan giriş yaptı.

Bankacılık endeksinde küçük de olda artış yaşandı. Holding endeksi ibe yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran da Tekstil deri, en çok gerileyen ise Orman kağıt basımı oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kaybıyla 7.790,42 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini yönünde yorumlar yapmıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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