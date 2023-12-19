Asgari ücret toplantısında çay kahve içip saatlerce ne konuştunuz? Saraydan telefon gelmesini mi?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Asgari Ücret toplantısının ikincisinden ne rakam ne de bir sonuç çıktı. Direkt olarak 7 milyon kişiyi ilgilendiren Asgari ücret toplantısının ikincisinde masaya rakam geleceği iddia edildi. Medya kuruluşlarına rakamlar sızdırıldı. Toplantı bitti, haberciler sordu rakam konuşuldu mu diye.. Teklif bekliyoruz açıklaması geldi,Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'da...Peki o zaman sormazlar mı o kadar saat toplandınız. Ne konuştunuz. Çay kahve içip, Saray'dan telefon mu beklediniz diye...

TÜRK-İŞ VE TİSK NE İSTİYOR?

İşveren Sendikası TİSK'ten sızdırılan iddiaya göre "15.000-15.5000 TL bandında kapıyı açması ve Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık 2024 yılı için beklediği enflasyon tahminine göre 15.500 TL civarında bir teklif sunması bekleniyor" denildi. Peki Türk-İş ne diyecek diye beklendi. Türk-İş'in "bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini ve gıda enflasyonunu göz önüne alacak" şeklinde bilgiler geldi.

TOPLANTI BİTTİ KİMSEDEN BİR RAKAM ÇIKMADI TÜRK-İŞ'TEN GARİP BİR AÇIKLAMA GELDİ

Rakamların masaya yatırılacağı ileri sürülen 2.Asgari ücret toplantısının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'a mikrofon uzatıldı. Ondan da garip bir açıklama geldi.

Ağar'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Şu an sonuç yok, görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içerisinde mutabakatla bitirilmesini arz ediyoruz. Rakam belli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok. Geçim şartları belli. Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli. Ev kirasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde ev kirası 10 bin TL'den aşağı yoktur. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Şu anda bir rakam ortada yok. Biz TÜRK-İŞ Genel Başkanımızla da görüşerek sonuca gitmeyi kısa zaman içerisinde düşünüyoruz.

Asgari en az ücret demektir. Asgari ücretle genelde çalışan insanlarımız sendikalı olmamasından dolayı bütün iş yerlerinde insanlarımız asgari ücretle çalışmaktadırlar. Ülkemizde büyük kayıt dışı var. Kayıt dışılığı konuşmak lazım. Ben kamuoyunda yanlış yönlendirmeme anlamında bizleri takip etsinler. Bu hafta içerisinde inşallah tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna gidilmesini düşünüyoruz. Günü belli değil görüşüp bize bilgi verecekler. Kısa zaman içerisinde bilgi verirler diye düşünüyoruz. Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek şekilde sonuçlanmasını diliyoruz.

Biz talep eden kişiyiz, para veren kişi değiliz. Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Biz TÜRK-İŞ olarak bir rakam söylediğimiz zaman o rakamın altına inme şansımız yok. İşveren, hükümet tarafından bir rakam söylenecek ki biz evet, hayır diyeceğiz.”

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, rakam konuşmadık derken, akıllara şu soru geldi. "O kadar saat toplandınız çay kahve mi içtiniz. Saray'dan telefon mu beklendiniz" diye

Bu arada masada konuşulmadı dense de Asgari Ücretteki artış senaryoları şöyle:

*Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

*Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

*Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

*Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

*Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.