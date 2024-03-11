Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 208,57 puan ve yüzde 2,28 değer kazanarak 9.363,89 puandan yeni haftaya giriş yaptı.

Borsada hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükseliş gösterdi. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok yükseliş bankacilik sektöründe görüldü.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi cuma günü alış ağırllıklı seyretmişti. Borsa İstanbul günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 9.155,32 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını ifade eden analistlere göre bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari açık verilerinin yatırımcıların odağına yerleşecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Ancak bu döviz piyasasına pek etki göstermedi. Resmi Kurda dolar 32 lira civarında gözükse de Kapalıçarşı'da dolar 33 liranın üzerinde satılıyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ve ticaret satış hacim verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.