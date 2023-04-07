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Borsa yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 4.921,33 puandan başladı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 10:05
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne 4.921,33 puandan başladı.

Borsa yeni güne yükselişle başladı
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Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile inşaat, tek gerileyen yüzde 0,03 ile sigorta oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kaybederek 4.912,81 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışına girdiğini anımsatarak, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

Bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğine değinen analistler, yatırımcıların istihdamdaki yavaşlamanın şiddetine odaklandığını ifade etti.

Analistler, son verilerin ardından ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimalinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkati çekerek, piyasa beklentilerinin tarım dışı istihdamın martta 230 bin civarında artması yönünde olduğunu söyledi.

ABD'de ve Avrupa'da bugün tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirten analistler, açıklanacak verilerin etkilerinin pazartesi günü görülebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi verilerin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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