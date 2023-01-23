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SASA ve Hektaş hisseleri için geçici tedbir

Sasa Polyester ve Hektaş hisselerinde bugünden itibaren bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem ile brüt takas tedbirleri uygulanacak

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:47
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Borsa İstanbul'dan açıklama. SASA ve Hektaş hisseleri için geçici tedbir

SASA ve Hektaş hisseleri için geçici tedbir
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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sasa Polyester ve Hektaş hisselerinde 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.

BIST'ten KAP'a iki şirket için yapılan açıklamalarda; Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasada  gerçekleşen işlemler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) ve Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS.E) paylarında 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacak. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22 Şubat 2023 olarak bildirildi.

Sasa hisseleri cuma kapanışını yüzde 0.17 düşüşle 120,50 liradan ve Hektaş yüzde 0.26 artışla 38,30 liradan tamamladı.

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