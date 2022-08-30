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Borsacı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi kalbi durdu

“Borsa Kralı” olarak da bilinen borsacı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi. Kalbi durduktan sonra hayata dönen Ayan’ın yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 17:55
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:06
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Borsa Kralı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi kalbi durdu. Nasrullah Ayan kimdir, kaç yaşında? Borsa kralı Nasrullah Ayan kimdir?

Borsacı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi kalbi durdu
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OdaTV'nin haberine göre, Borsa Kralı lakabıyla bilinen Nasrullah Ayan, konuk olduğu Artı Tv’nin canlı yayınında kalp krizi geçirdi.

Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” diyerek ayrıldı. Kalp krizi geçiren Ayan’ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre; yoğun bakımda uyutulan Ayan’ın durumu 48 saat sonra tekrar değerlendirilecek.

Ekonomist Cüneyt Akman sosyal medya hesabından “Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan’dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır.” paylaşımında bulundu.


KALP KRİZİ GEÇİREN NASRULLAH AYAN KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR

Gazeteci Cüneyt Akman Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir zamanların Borsa Kralı olarak tanınan Nasrullah Ayan'ın kalp krizi geçirdiğini paylaştı. Peki, Kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan kimdir, kaç yaşında? Borsa kralı Nasrullah Ayan kimdir?

Cumhuriyet'in haberine göre, gazeteci, yazar Cüneyt Akman bugün Twitter hesabından bir zamanların ünlü borsacısı Nasrullah Ayan'ın canlı yayında kalp krizi geçirdiğini duyurdu. İşte, Nasrullah Ayan kimdir, sorusunun cevabı...

KALP KRİZİ GEÇİREN NASRULLAH AYAN KİMDİR?

Nasrullah Ayan, 1958 yılında Mardin'de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin'deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında, aile şirketinin İzmir'de açılan ofisinin başına geçti.

1980 yılında İsviçre'ye, 1982'de de Singapur'a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.’yi İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte kurdu.

1992'de Tam Sigorta'yı, Hürriyet Grubu'ndan satın aldı. 1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimini elegeçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. 

Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre'de eğitim gördü. İsviçre'deki bankasının başına, ABD'de bulunan kuzeni Yunus Uca'yı getirdi.
Nasrullah Ayan, 2017 yılında Borsa Kralı adında da bir kitap kaleme almıştır.

NASRULLAH AYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cüneyt Akman, 64 yaşındaki Nasrullah Ayan'ın kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bir zamanların ünlü borsacısı Nasrullah Ayan'ın şu anki sağlık durumu bilinmiyor.

TÜRKİNVEST OLAYI NEDİR?

Nasrullah Ayan'ın kurduğu Türkinvest ile birçok müşteri, şirketin iflas etmesiyle mağdur olmuştur. Türkinvest'in batmasıyla Türkiye’de borsada işlem hacmi 25 bin dolarlardayken işlem hacmini 50 milyon dolara taşıyan Nasrullah Ayan, iflas etti. İşte, Nasrullah Ayan'ın Türkinvest sürecini anlattığı, Hürriyet'e röportajı:

''Tamamen tesadüf eseri Türkinvest’i aldım ve aldığımda ne yapacağımı bilmiyordum. Sonunda Türkinvest’i almışım. İyi bir kadro kurmuşum. Günlük 25 bin dolarlık borsanın işlem hacmini 500 bin dolara sonra 1 milyon dolara sonra da 50 milyon dolara taşımışım. Derken repo işlemlerinde tıkanıp kalmışım. Karşıma sürekli engeller çıkarılmaya başlanmış. Ankara’ya yetkililerle görüşmeye gitmeye karar vermişim. O gün çok sıkıntılıyım. Nasıl karşılanacağımı kestiremiyorum.

bakan Güneş Taner bulunduğumuz salona geliyor. Hayretle karşılıyorum. Yakası açık bir gömlek giymiş ve daha da tuhafı ayağında kırmızı renkli kovboy çizmeleri var. Hoş geldiniz demeden, “Ooo tavuk hırsızları gelmiş, kümese girmişsiniz, bari çan taksaydınız” diyor. Ben daha ağzımı açmadan, Taner İstanbul Valisi’ni arıyor ve Türkinvest’in basılmasını istiyor.

Neden batırıldığımı hiçbir zaman anlamadım. O tarihleri iyi bilmek lazım. Devlet Kürt sorununu çözmek için şiddete yönelmişti. JİTEM’le birlikte faili meçhullerin zirve yaptığı dönemdi. Beni Kürt işadamları listesine koyduklarını düşünüyorum. Esasında hiçbir zaman o gruplarla işim olmadı ama Mardin doğumlu olmam, Ayan soyadım dolayısıyla ki MGK’nda benim Ermeni kökenli olduğum konuşulmuş. Tüm bunlar üst üste eklendiğinde ipimin neden çekildiğini görebiliyorum.''

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