Meğer sevdiğimiz o besinler ani kalp krizi yapıyorlarmış

Her 2,5 dakikada bir, önlenebilir bir sağlık sorunu nedeniyle bir kişiyi kaybettiğimiz düşünülürse, aslında kalbi korumak gerçekten çok önemli. Kolesterol ve kan basıncı seviyesini düzenleyerek kalbinizi koruyabilirsiniz.

Kalbe faydalı diyet lifi, omega-3'ler ve yağsız proteini daha fazla alırken, doymuş yağlar, trans yağların yanı sıra aşırı sodyum ve şekerden kaçınılması gerekiyor. Bu nedenle yiyeceklerimizi kesinlikle tekrar düzenlememiz ve diyete başlanması gerekiyor. İşte kalp sağlığını korumak için yanımıza bile yaklaştırmamamız gereken besinler...

DONDURMA

Uzmanlar, "Bu tür yiyecekler, insülin ve trigliseritlerde bir artışa neden olur, sistolik kan basıncını ve kalp atış hızını yükseltir ve kan trombositlerinin yapışkan hale gelmesine ve kümelenmesine neden olur, bu da kalbin küçük damarlarında tıkanmalara neden olabilir ve kalbe kan akışını azaltabilir."diyor.

PATATES CİPSİ

Patates cipsinin sağlıklı beslenme planının dostu olmadığı kaçınılmaz bir gerçek. Kalorisi, yağı ve sodyumu yüksek ve sadece bir porsiyondan sonra yemeyi bırakmak da oldukça zor. Sağlıklı bir kalp için düşük sodyumlu bir diyet gerekiyor. Amerikan Kalp Derneği, günde 2.300 miligramdan fazla (bir tam çay kaşığına eşdeğer) tuz tüketmenin yüksek tansiyon riskinizi artırabileceğini söylüyor.

BARBEKÜ SOS

İsli tadı ile sofralarımızdan eksik etmediğimiz barbekü sos, aslında çok büyük bir tehdit. İçeriğindeki yüksek orandaki şeker ile hem kilo alımını hem de buna bağlı olarak kalbi yoruyor.

DOMATES SUYU

Konserve domates suyu, likopen içeriği yüksek sodyum oranı ile tam bir baş belası. Bu nedenle domates sularının evde hazırlanması gerekiyor.



KATI YAĞLAR

Katı yağ oda sıcaklığında sertleştiğinden, çoğunlukla zararlı doymuş yağlardan oluşuyor. Heart Foundation, doymuş yağdan alınan günlük kalorinin sadece %5'ini, keten yağında bulunanlar gibi çoklu doymamış yağlarla değiştirmenin, kalp hastalığı riskinizi %10 gibi etkiliyor açıklaması yaptı.

KEK

Marketlerde satılan ticari kekler aşırı şeker içeriyor ve aynı zamanda potansiyel trans yağ kaynakları olduğundan feci derecede zararlı.



YAĞSIZ-LIGHT ÜRÜNLER

Yararlı oldukları 1970’li yıllarda söylenmeye başlandı .Bu modası geçmiş inancın aksine, artık üreticilerin gıdalardan yağları çıkardıklarında, paketlenmiş ürünlerin tadını ve dokusunu korumak için genellikle fazladan şeker ekledikleribiliniyor. En iyi tercih, normalde yağsız olmayan herhangi bir ürünü satın almak…

SALATA SOSLARI

Ballı hardal, sezar salata sos veya yoğurtlu salata sosu gibi salata sosları genellikle gizli şeker ve tuz kaynaklarından oluşuyor. Paketlenmiş ya da şişilenmiş ürünlerden kaçının ve salatalarınızı sızma zeytinyağı, limon ve bir tutam tuzla süsleyin.

TEREYAĞI

Tereyağını krep, patlamış mısır gibi atıştırmalıklarla bir araya getirmek, damar tıkanıklığına yol açıyor.

BİFTEK

Bifteği patates püresi veya kremalı yan ürün ile eşleştirmek, kalp krizine yol açıyor.

PEYNİR

Peynir seçimi çok önemli Kalp hastalığı riskinizi azaltmak istiyorsanız, sandviçlerinizde çedar peyniri kullanmanız gerekiyor. Yüksek yağ içeriğine sahip ürünler, çok sayıda çalışma sonucunda, bu damarı tıkayan yağın en önemli sebeplerinden biri olarak kalp hastalığı ile ilişkilendiriliyor.

PİRİNÇ

Pilav ya da dolmaları esmer pirinç kullanarak yapmak en faydalısı. Beyaz pirinç, lif ve besin açısından zengin tohum ve kepeğinin tanelerini soyan işleme tabi tutuluyor. Soyulmuş tahıl tüketmek, kilo alımını tetikleyen insülin artışlarına yol açıyor, kalbi tehlikeye sokuyor.

MARGARİN

Seçtiğiniz margarinde herhangi bir trans yağ izi varsa çöpe atın. Bunun yerine sterol açısından zengin zeytinyağı kullanmak en faydalısı…