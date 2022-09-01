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Moody's Türkiye beklentilerini güncelledi! Korkutan enflasyon tahmini

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 68,6'ya yükseltti. Kuruluş bir önceki tahminini yüzde 52,1 olarak açıklamıştı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 02:55
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Moody's Türkiye beklentilerini güncelledi! Korkutan enflasyon tahmini

Moody's Türkiye beklentilerini güncelledi! Korkutan enflasyon tahmini
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yayımladığı "Global Makro Görünüm 2022-23 Raporu" Ağustos ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022 büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti.

Moody's yüzde 52,1 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 68,6'ya, yüzde 30 olarak öngördüğü 2023 yılı sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 40’a yükseltti.

Raporda, Türkiye'deki enflasyonist risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarının düşmemesi halinde yükselmeye devam edeceği belirtildi.

Moody’s raporda yıllık enflasyonun yüzde 80'e yaklaşmasına rağmen Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürmesine de dikkat çekti.

Türkiye için 2022 büyüme beklentisini yüzde 3,5 olarak açıklayan kuruluş, tahminini güncelleyerek yüzde 4,5'e çıkardı.

Diğer taraftan, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki aylarda "hızla yavaşlayacağını" öngören Moody's, 2023 için yüzde 4 olan büyüme beklentisini ise yüzde 2'ye düşürdüğünü açıkladı.

MOODY'S, G20 EKONOMİLERİNİN BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Raporda, daha sıkı finansal koşulların ekonomiye nüfuz etmesiyle küresel büyümenin yavaşladığına dikkat çekildi.

Küresel ekonomik büyümenin, merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik hamlelerinin ardından finansal koşulların sıkılaşmasıyla zayıflamaya devam ettiğine işaret edilen raporda, görünüm olumsuz olsa da yüksek frekanslı verilerin 2022'nin çalkantılı ilk yarısının ardından yeni bir istikrara işaret ettiği aktarıldı.

Raporda, mayıs ayından bu yana küresel büyüme tahminlerinin önemli ölçüde aşağı yönlü revize edildiği belirtilerek, söz konusu revizyonların yılın başından bu yana birçok büyük ekonominin görünümündeki önemli bozulmayı yansıttığı kaydedildi.

G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 5,9 büyüdüğü anımsatılan raporda, bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyümelerinin beklendiği bildirildi.

Moody's, mayıs ayında yaptığı tahminde, G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3,1 ve 2023'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

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