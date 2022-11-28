﻿Borsa ne kadar riskli?

Son günlerde elinde üç beş kuruşu olan ve bunu enflasyondan korumak isteyenler soruyor:

Borsada hisse almak mantıklı mı?

Vatandaş çaresiz!

Ülkede resmî enflasyon yüzde 85.

Mevduat faiz oranı yüzde 17 ile 22 arasında değişiyor.

Dolar, kamu bankalarının arka kapı operasyonlarıyla hareket etmiyor.

Altın uluslararası piyasalardaki gelişmelerden dolayı hareketsiz.

Konut sektörü zaten balon nedeniyle alınamayacak durumda.

O halde parayı korumak için borsadan başka çare yok diyenler gözünü kapatıp borsaya dalıyor.

Borsaya girenler de ikiye ayrılıyor.

Birinci grup halka arz ile girenler.

Bu kesim ciddi anlamda mağdur oluyor.

Halka arzlardan bu yatırımcılara 1 lot bile zor geliyor. Yeni arz edilen senedi ancak 4-5 tavandan alabiliyor. Yani yüzde 50 daha üstten.

Aldığı an kaybediyor.

Diğer grup tüyo ile hareket ediyor.

Çünkü finansal okur yazarlık yok.

Mecburen ya sosyal medyadaki fenomenlerden ya da eş dost çevresinden gelen tüyo ile alım yapıyor.

Sonuç yine hüsran!

Son mağduriyet SASA ve Hektaş hisse senedinde yaşandı.

SASA piyasa değeri Koç Holding ve Sabancı Holding'in tamamının piyasa değerinden de fazla.

Koç Holding piyasa değeri 178 milyar. Sabancı Holding ise 80 milyar.

İkisinin piyasa değeri 260 milyar bile değil ama polyester üretimi yapan SASA'nın piyasa değeri 420 milyar.

Aklıselim tüm uzmanlar yapmayın etmeyin dediyse de borsadaki sosyal medya fenomenleri bu hissenin fiyatının daha da yükseleceğini yazdılar çizdiler. Son bir yılda yüzde bin prim yapmış hisse senedine 180 lira seviyesinden girdiler.

Aynı facia Hektaş hisse senedinde de oldu.

Sonunda bu iki hisse, kağıttan kule gibi çöktü.

Altında yine küçük yatırımcı kaldı.

Son 1 haftada sadece 4 hisse senedinin halka açık piyasa değerinde 55 milyarlık değer kaybı var.

Bu şu anlama geliyor: Bu hisselere yatırım yapanların 55 milyar lirası buhar oldu!

Tüm bunlar neden oluyor?

AKP'nin düşük faiz ısrarından.

Faizle mücadele ettiğini iddia eden bir iktidar tarihin en fazla faiz ödemesini yapıyor. Yurt içinde faizleri yüzde 9'a düşüren AKP yurt dışı borçlanmaya her 100 dolara 10 dolar faiz ödüyor.

Aklın mantığın olmadığı bir ülkede vatandaş çaresiz borsaya giriyor.

İşte bu çaresizlik borsada daha çok batış hikayelerinin yazılmasına neden olacak!