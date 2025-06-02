Borsa ne zaman yükselecek?

Borsa aylardır yükselmiyor, peki neden?

Borsa aylardır, hatta son iki yıldır bir türlü yükselmiyor. “Yükseldi, yükselecek” derken bakıyorsunuz ki hâlâ yerinde sayıyor. Hatta normal şartlarda hisse senetlerinin fiyatlarına baktığınızda, bir yıl önceki fiyatlardan işlem gördüğünü görüyorsunuz.

Yani endeksin yükselmesi, borsanın yükselmesi anlamına gelmiyor. Ya da şöyle söyleyeyim: Hisse senetlerinin yükselmesi anlamına gelmiyor.

Borsanın en ağır toplarına bakalım:

Arçelik : Koç Holding’in amiral gemisi… Hissesi 600 gün önceki fiyatta.

Hektaş : Bin gün önceki fiyatta! Dile kolay, bin gün.

Tüpraş: 600 gün!

“Sağlam sanayi hisseleri” diyerek bu hisseleri alan yatırımcıların kaybına bakar mısınız?

Peki, neden bu fiyatlardan hâlâ işlem görüyorlar?

Eğer bu kadar ucuzlarsa, yüzde 50-60 enflasyonun olduğu bir ülkede hisse senetleri neden bu kadar ucuz kalıyor?

Bunun tek bir nedeni var:

Türk borsasına para girmiyor.

Peki para girmiyorsa o büyük hacimler nedir?

Söyleyeyim: büyük hacimler, makineyle yani algoritmayla yapılan al-sat işlemlerinden kaynaklanıyor. Ciddi bir para girişi yok. Zaten halka arzlarla birlikte bu piyasadan ciddi bir para çıkışı oldu.

Bir de üstüne üstlük yabancılar sattı, çıktı, gitti.

İşte borsada biz bize kaldık.

Böyle olunca da maalesef borsa yükselmiyor.

Peki bu borsanın ne zaman yükseleceğini öngörebilir miyiz?

Bu şartlar altında borsadaki yükselişin sağlıklı olacağını söylemek imkânsız. Çünkü en ufak bir yükselişte birileri hemen gelip satış yapıyor, sonra tekrar aşağıdan yerine koyuyor. Yani bir arbitraj borsası haline geldik.

Bu sebeple, bu borsadan kısa ve orta vadede maalesef umut yok.

Peki, borsa nasıl kurtulur?

Borsanın kurtulabilmesi için önce rasyonel bir yönetimin olması lazım.

Ekonomi yönetiminden bahsetmiyorum; Türkiye’nin yönetim şeklinden bahsediyorum.

Bakın, Cumhurbaşkanlığı Sistemi…

Bu sisteme geçtiğimiz günden beri ülkenin iki yakası bir araya gelmedi. İşte sorunun kaynağı bu!

Öncelikle Türkiye yeniden sistemini değiştirmeli.

Türkiye, dünyanın kabul edebileceği bir yönetim anlayışına geçmek zorunda.

Bu olmadığı sürece, siz bu yöntemle devam ettiğiniz sürece, ülkenize kimse gelmez.

Koca bir ülkeyi tek bir kişinin kararname ile yönettiği bir yer hâline getirirseniz, yatırım için kimse gelmez. Gelmiyor da...

İşte borsadaki fiyatlara tekrar tekrar dönüp bakın.

Siz hâlâ “Bizim hisselerimiz çok ucuz, zamanla yükselecek” diye bekleyip durun.

Kolay gelsin.