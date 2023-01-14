﻿Borsa son dönemde düşmeye başladı

Her şey bundan sonra değişmeye başladı. Paranın yönünü borsaya çevirmeye çalışan ekonomi yönetimi borsanın düşüşünden çok rahatsız oldu. Tabii ki durum böyle olunca yeni bir düşman arama gereği duyuldu.

Borsa neden düşüyor?

Borsanın düşüş nedeni açık.

Birinci nedeni İmamoğlu davası.

İkinci nedeni dövizle ilgili Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, yani bankalardan yurt dışına 50 bin doların üzerinde paranın gönderilmesinde çıkartılan zorluklar ile bazı belgeler istenilmesi.

Ve son neden, seçimler.

Çünkü son dönemde şöyle bir algı yaratıldı; AKP para saçarak Millet İttifakı ile arayı kapatıyor.

Son dönemde özellikle borsanın yükselişinde AKP'nin gideceği yönündeki beklenti etkili olmuştu.

Seçimlere kısa bir süre kalmış. Seçimlerden sonra dünyanın model olarak bile tanımadığı bir ekonomi modelini dayayan AKP gidecek, yerine dünyada kabul görmüş iktisat politikalarını uygulayacak bir ekonomi dönemi gelecekti.

Bu beklentiyle borsada bir yükseliş oldu.

AKP'nin son dönemde seçimi kazanmak için adeta seferber olması, hazinenin kasasını patlatması ve gökten adeta para saçması bu seçimi alabileceği yönünde bir algı yarattı.

Bu algı sermayeyi rahatsız etti. Neden rahatsız etti?

Hiçbir zaman kabul etmeyeceği bir yöntemle ekonomiyi yöneten iktidarın bir kez daha yönetime gelmesi demek, Türkiye'de ekonomik krizin daha da derinleşmesi anlamına geliyor.

En önemlisi ise birkaç ülkeden rica minnet alınan rezervin de tükeneceği ve kur krizi yaşanacağı yolundaki beklentiler.

İşte tüm bunlardan dolayı borsadan başta yabancılar olmak üzere büyük sermaye kaçmaya başladı.

Tabii kaçarken de oldukça kârlı kaçıyor.

Borsanın son bir yıllık performansına baktığınız zaman, dünya borsaları arasında en çok artış kaydeden borsa olduğunu görürsünüz.

Yabancı takas oranı ciddi oranda azaldı. Şu anda %29'da.

Oysa daha önce bu oran %49'du. Bir önceki yılda ise %60'ın üzerindeydi. Yani kaba bir hesap yapmak gerekirse yabancıların 4 liradan tuttuğu bir banka hissesi, 15 lira olmuştu.

Kat be kat kârdaydı

Neden riske girsin ki?

Bu kadar kâr varken ve önümüzdeki dönemde seçimle ilgili belirsizlik varken, doğal olarak Türkiye'de neyi var neyi yok satıp çıkıyor.

İşte borsadaki düşüşün net bir nedeni bu.

Ancak AKP her zaman olduğu gibi burada da bir düşman politikası uygulamaya başladı. Dahası düşman algısı yaratmaya çalıştı.

İddialara göre, dahası özellikle sosyal medyadaki trollerin iddialarına göre, CHP büyük sermaye ile birlikte olup borsayı düşürüyor.

Sırf hükümet zor duruma düşsün diye.

Akıl dışı iddialar.

Ancak buna inanan bir kesim var. Zaten bu troller de bu iddiaları aklı başında finansal okuryazarlığı olan insanlara hitaben yazmıyorlar.

Belirli bir kesim için yazılıyor, onlar da inanıyor.

Mesela halen Türk Hava Yolları'nın mevcut uçaklarının Türkiye tarafından yapıldığına inanmaları gibi.

Daha onlarca fantastik haberlere inanan bir kesim var.

Dolayısıyla bu trollerin hedefi de o kesim.

Yine son günlerde İş Bankası'na ve İş Yatırım'a yönelik saldırı var.

İş Yatırım, borsanın sert düştüğü gün bir milyarlık hisse senedi satmış.

Günde 100 milyarın üzerinde işlem olan bir borsada bir milyarlık satışın çok önemli olmadığını bilmeyecek kadar cahil bir trol kesimi.

Bir aracı kurumun borsayı düşürme gibi bir gücü olmaz!

O aracı kurumda Türkiye'nin her yerinden açılmış hesapları bulunan müşteriler, işlem yapar yani aracı kurumun kendi al satı yoktur.

Ya yabancı satışı vardır, ya da küçük müşteri.

Bazen bu spekülatörler de olabiliyor.

Ancak 1 milyarlık satış çok önemli bir rakam değildir.

Bu da Türk Hava Yolları'nın tüm uçaklarının Türkiye tarafından üretildiğine inanan kesime inandırılıyor.

Söylenecek bir şey yok körler sağırlar birbirini ağırlar misali.

Türk Borsası ucuz değil, dahası AKP'nin yeniden iktidara gelmesinden korkan sermaye ciddi anlamda ürkmüş durumda.

Bir de bunun üstüne hukuk sisteminin ayaklar altına alınması borsadaki düşüşü derinleştiren nedendir.

Kimse başka bir şey aramasın!

Dedim ya körler sağırlar birini birine ağırlıyor...

Ağzı olan konuşuyor...