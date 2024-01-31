Borsa yeni güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa yeni güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 8.480,29 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 6,00 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 8.480 puandan haftanın üçüncü iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık ve Holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında turizm en çok kazandıran olurken mandencilik endeksi kaybettirdi.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Küresel pay piyasalarında, analistler ABD Merkez Bankası Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun dönemde sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlendiğini ifade ediyorlar. Küresel piyasalarda gözler Fed'in bugünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara odaklandı.

Analistlere göre Fed bugün politika faizini sabit tutacak. Martta ise ilk faiz indirimi öngörülüyordu ancak makroekonomik veriler ve Fed yetkilerinin yönlendirmeleri bu ihtimali yüzde 88 oranında mayıs ayına taşındı.

Analistler, bugün yurt dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.570 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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