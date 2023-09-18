Borsa yeni haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,12 düşüşle 7.952,42 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa yeni haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,56 puan azalışla ve yüzde 0,12 değer kaybederek 7.952,42 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 azalırken, holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren ise yüzde 0,95 ile sigorta oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,93 değer kaybıyla 7.961,98 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikalarını açıklanacağı haftaya pozitif başladığını belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizinin sabit kalacağını hatırlatan analistler, dikkatlerin, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallere çevrildiğini bildirdi.

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti.

Öte yandan, TCMB, TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidilerek tarih, 30 Haziran 2023'ten 31 Ağustos 2023'e alındı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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