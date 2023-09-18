Dolar 27 lirayı aştı

Dolar/TL kuru bugün yeniden 27'nin üzerine yükseldi. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacakken gözler doların yükselmesinin ardından karara çevrildi.

Dolar 27 lirayı aştı

Dolar yükselişine devam ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya Dolar kuru 27,00'den başladı. Euro ise 28,81'den işlem görüyor.

Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ABD, İngiltere ve Japonya faiz kararları öne çıkacak.

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Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından kurda bugün tekrar 27 seviyesi aşıldı.

Hazine bugün yedi yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Geçen hafta gerçekleştirdiği üç ihale ile yaklaşık 50 milyar TL borçlanma gerçekleştiren Hazine, eylülde 110 milyar TL iç borçlanma programlıyor. Eylül ayı iç borçlanma programı yarın gerçekleşecek iki borçlanma ile tamamlanacak.

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