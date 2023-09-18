Arap yazardan Atatürk ve Türklere ağır hakaretler

Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih isimli Kuveytli bir yazar, Trabzon’da bir Türk vatandaşının iddiaya göre Arap turiste yumruk atarak bayıltması üzerine sosyal medya hesaplarından Türkiye’yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Cumhuriyet Gazetesinden alınan habere göre, İktidarın sessizliği sürerken; aralarında CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi isimlerin de bulunduğu pek çok siyasiden söz konusu hakaretlere tepki geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: AKP'NİN SESSİZLİĞİNİ MANİDAR BULUYORUM

Özel, Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’in Atatürk’e yönelik ithamlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özel "Kuveytli Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’in partimizin ve ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik itham ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. Her sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sessizliğini manidar buluyorum" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ: BU ALÇAĞI ÜLKEMİZDE İSTEMİYORUZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, X hesabından yaptığı paylaşımda "Beni ve Zafer Partisi’ni Birleşmiş Milletler’e şikayet edeceğini söyleyen, Araplara Türkiye’deki paralarını geri çekmeleri tavsiyesinde bulunan bu şerefsiz Kuveytli ahlaksız Atatürk’e ve Atatürk’ü seven herkese hakaret ediyor. Zafer Partisi Türkiye’ye gelen turistlere, okumak için gelen öğrencilere karşı olmadı. Ama Atatürk’e ve Türk Milletine küfreden bu Kuveytli alçağı ülkemizde istemiyoruz" sözlerine yer verdi.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA: MAL VARLIKLARINA EL KONULMALI

Atatürk'e yönelik sark edilen çirkin ifadelere ilişkin, Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nden de açıklama geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Türk milletine ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan çöl faresi Abdülaziz Dwaihi bin Rumaih'in, Türkiye Cumhuriyeti'ne girmesi yasaklanmalı, Türkiye'deki tüm mal varlıklarına devlet tarafından derhal el konulmalıdır!" ifadelerine yer verildi.

"BİR ARAP'IN CUMHURBAŞKANI OLMASINI İSTEDİ"

Hadsiz yazar Türkiye'de bir Arap Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyip, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerinin yıkılmasını istedi. Aynı zamanda bir Türk Pasaportu paylaşarak Türk vatandaşlığının Dünya'nın en ucuz vatandaşlıklarından olduğunu ve yatırım yapılması gerektiğini paylaştı.

AKP'DEN AÇIKLAMA YOK

Yazarın Atatürk'e yönelttiği itham ve hakaretlere tepki yağarken; şu ana kadar AKP'den veya iktidar kanadından konuya ilişkin bir kınama veya açıklama gelmemesi dikkat çekti.