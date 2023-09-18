Yeraltı çarşısında esnafın hepsi zenci. Onlar artık dükkan sahibi. Yanlarında da Türkler çalışacak

Editör: Abdullah Keleş

Bir zamanlar köşe başlarında seyyar tezgâh kuran Afrikalılar artık esnaf oldu. İstanbul’da Pazar kuran Afrikalılar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Aksaray’da bir iş merkezinin alt katında Pazar kuran Afrikalılar esnaf oldu. ‘Afrika pazarı’ olarak bilinen yerde sadece Afrikalılar alışveriş yapıyor.

Pazarda Afrika’ya özgü ürünler satılıyor. Afrika Pazarı'nda manav, market, terzi ve restoran gibi işyerleri de bulunuyor. Pazarda özellikle sağlıksız koşullarda satılan etler dikkat çekti.