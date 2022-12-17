﻿Borsada ihale kime kalacak?

Borsa aylardır yükseliyor.

Bir gün çeşitli sebeplerle düşüyor ertesi gün tekrar rekor yükseliş kaydediyor.

Dünya borsaları yüzde 3 düşüyor bizim borsamız o gün tam tersi yüzde 7 yükseliyor.

Gırtlağa kadar yüzde 8-10 faizli devlet tahvili alan ve olası bir faiz artışında büyük zarar yazacak olan bankalar, dolar bazında ucuz diye yüzde 200 primli fiyattan halen alıcı buluyor.

İktidarın kontrolündeki kamu bankaları bile tavan tavan gidiyor.

Peki borsa neden yükseliyor?

Borsanın yükseliş nedenleri şunlar:

1-Dolar bazında çok ucuz.

İyi de senin ülkende sağlıklı bir borsa yok ki dolar bazında hesap edesin. Her şeyin akıl dışı, iktisat dışı. TL ile alıp sattığın ve tamamen kendi içinde lokal döndüğün bir borsada hisselerin dolar bazında ucuz olduğunu söylemek ne kadar mantıklı.

Hisseleri alan yerli yatırımcı. Kurumsal tarafta yatırım fonları var, bireysel emeklilik fonları var. Yani bunların dışında tek bir lot yabancı alımı yok. Sana göre pahalı hatta dolar bazında yüzde 100 pahalı hisseyi almak ne kadar mantıklı?

Bugün kârı yüzde 200 artan şirketler enflasyon muhasebesine geçtiğinde ortada reel bir kâr olmadığı görülecek. Bunu herkes biliyor. O halde neyin kârını satın alıyorsun?

2-Yabancı gelecek?

Borsadaki yükselişte en etkili beklenti bu. Seçim sonrası yabancı Türkiye'ye gelecek ve yüzde 300 hatta yüzde 500 prim yapmış hisse senetlerini bizden alacak.

Yabancı aptal, biz çok akıllıyız. Trilyon dolar fonları yönetenler "Türkiye'de seçim oldu gidip hisse alalım" diyecekler öyle mi?

Ayrıca Cuma itibariyle borsada yabancı payında yine düşüş vardı. Yabancılar son 2 yıldır satıyor. Son bir yıldır ise soluksuz satıyor.

16 Aralık 2022 tarih itibarıyla yabancı takas oranı 29.60'a düştü. Hem de borsanın rekor kırdığı gün bile sattılar. Bir günde 0.24, bir ayda 1.23 yıllıkta ise yüzde 30,45 satış yapmışlar.

Yani arkalarına bakmadan kaçıp gittikleri borsaya, seçim sonrası geri gelip yüzde 200 yukardan geri alacağını düşünmek gerçekten akıl tutulmasından başka bir şey değil.

3-Faizler düşük, döviz yükselmiyor, tek çare borsa!

Borsaya son üç ayda 600 binden fazla küçük yatırımcı geldi. Dolarda kazanamayan, faizin enflasyonun çok altında olması nedeniyle yatırımcı gözünü kapatıp borsaya dalıyor. Ucuz pahalı demeden hisse senedi alıyor. Ben bu filmi geçmiş yıllarda da görmüştüm. Yüzbinlerce yatırımcı borsaya tövbe etmişti.

Hükümetin eli borsada!

Bir ülkenin borsasının yükselmesi elbette çok iyi. Ancak bu sağlıklı olursa. İktidar, vatandaşın dolara gitmemesi için borsaya girmesinin yolunu açıyor. Uygulanan faiz politikasıyla tek yol, ya da tek çare olarak borsa gösteriliyor.

Bu son derece yanlış ve sonu can yakıcı olacaktır.

Dediğim gibi şu anda bir akıl tutulması yaşanıyor ve herkes borsada toplanıyor.

Dikkat!