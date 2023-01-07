﻿Borsada Kara Perşembe'de ne oldu?

Borsa Perşembe günü tarihî bir düşüş yaşadı.

100 Endeks yüzde 7, Bankacılık Endeksi ise yüzde 9 gibi oldukça ciddi bir rakamda düştü.

Peki ne oldu ki borsada kelimenin tek anlamıyla Kara Perşembe yaşandı?

Oysa ekonomi yönetimi insanlara tek yol borsa olarak dayatmıştı.

Elinizdeki üç beş kuruş tasarrufu nereye yatırabilirsiniz ki?

Her yol kapalı Enflasyon yüzde 65. Mevduat faizi yüzde 20.

Kafadan paranız enflasyon karşısında eriyip gidiyor.

Döviz derseniz o da sürünüyor.

Kamu bankaları aracılığıyla arka kapı satışlarıyla başını kaldırmasına izin verilmiyor.

Altın uluslararası belirsizlik nedeniyle sürünüyor.

Konut daha da kötü. Alan yok satan çok. Fiyatlar adeta balon olmuş durumda.

İşte bu gelişmelerle vatandaş çaresiz olarak borsaya yöneldi.

Ucuz pahalı demeden hisse aldı.

Son 1 yılda 1 milyon 250 bin yatırımcı geldi borsaya.

Geldi de ne oldu?

Borsa aylarca kazandırdığını bir günde geri aldı.

İşte alın size Perşembe seansı. Birçok hisse taban oldu. Bir ülkenin en büyük sanayi şirketlerinin hisseleri taban oldu. Kârları yüzde 400 artan bankalar, bir seansta yüzde 10 değer yitirdi.

Tam bir kâbus tam bir Kara Perşembe.

Gelelim yanıtı aranan soruya.

Her şeye rağmen borsa neden böyle çöktü?

Oysa iktidar o kadar emindi ki!

Borsa asla düşmeyecek!

Eh! Alın size taban.

Bu düşüşte 3 etki var.

Birincisi; Merkez Bankası'nın dövizle ilgili bankalara yazdığı talimat. 50 bin dolar üstü çıkacak para hakkında rapor ve belge istenilmesi sermaye kontrolü olarak algılandı. İnsanlar korktu.

İkinci neden; Ekrem İmamoğlu davası. İmamoğlu'nun bu ay içinde görevden alınabileceği iddia ediliyor. Bu da rahatsızlık yarattı.

Sermayeyi ürküten 3. gelişme ise MHP'de yaşanan son olaylar. Ankara'da işlenen cinayet ve iktidar ortaklarını etkileyebilecek olması.

Sonuç olarak sermaye artık ürkmeye başladı ve AKP'nin çektiği baraj yıkılmaya başladı.

Bundan sonrası sermayenin daha çok korkacağı günlerdir...