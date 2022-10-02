﻿Son dakika... SPK'dan 10 kişi hakkında suç duyurusu

Borsada manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle aralarında borsanın büyük yatırımcılarından Mehmet Akdere, Ahmet Can Teoman ve Bekir Sani Karayel'in akrabalarının da bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti.

SPK'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, gözaltı kararı verilen 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine İstanbul merkezli 4 ilde soruşturma başlatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.