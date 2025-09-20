Borsada ‘Temiz Eller’ Operasyonu mu?

Son aylarda borsada dikkat çekici bir tablo var: Her hafta yeni bir operasyon, yeni gözaltılar… Sabahın erken saatlerinde polis baskınlarıyla gözaltına alınan borsacılar, birkaç gün içinde tutuklanıyor, ardından serbest bırakılıyor. Bugüne kadar 100’e yakın borsacının aynı yöntemle gözaltına alındığını gördük.

Ellerinde kelepçelerle medyanın karşısına çıkartılan bu isimleri görünce insan, ilk bakışta “Borsa gerçekten temizleniyor mu?” diye düşünüyor. Küçük yatırımcıyı mağdur eden manipülatörlerin ayıklandığına inanmak istiyorsunuz. Ama gerçek öyle değil.

Yaklaşık 30 yıldır bu piyasayı izleyen bir gazeteci olarak söylüyorum: Son 5 yılda borsada yaşanan manipülasyonu hiçbir dönemde görmedim. Özellikle bir önceki SPK başkanının döneminde yaşananlar akıl almazdı. Dosyalar kapandı, başkan gitti. Ama manipülasyon bitmedi.

Bugün borsa, manipülasyonun adeta merkezi haline gelmiş durumda. Bazı hisselerde akıl almaz oyunlar dönüyor. Son bir yılda yüzde 10.000 (yüzde o bin) yükselen hisse senetleri var. Evet, yanlış okumadınız: %10.000! Dünyanın hiçbir borsasında görülmeyecek anormallikler bunlar.

Fiyatı 1 liradan 100 liraya, 10 liradan bin liraya, çıkan hisseler…

Sonra aylar süren düşüşler… Tam o sırada KAP’a bir haber düşüyor: “Ortak satışı.”

Ve biz buna inanıyoruz. Oysa işin arkasında patron-manipülatör işbirliği var. Patron, spekülatörle anlaşıyor. Hisse şişiriliyor, satılıyor, satıştan elde edilen gelirin yüzde 30’u spekülatöre veriliyor. Bunu borsada bilmeyen yok.

Peki SPK bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ama bugün SPK siyasetin gölgesi altında. Halka açılan şirketlerin sahiplerine ve ortaklarına baktığınızda iktidara yakın isimler görüyorsunuz. Elbette onların da halka açılması normaldir. Ama sonrasında “at koşturmalarına” göz yumulması büyük yanlıştır.

Gelelim son gözaltıya… Nihat Özçelik. Piyasada “Polen Nihat” lakabıyla bilinir. Yaklaşık 20 yıldır bu piyasada. Şirketleri halka arz eder, hisseyi şişirir, satar, komisyonunu alır. Bugün borsada onun halka arz ettiği 30’a yakın şirket var. Hepsinde ortak satışı, hepsinde bedelli, hepsinde vurgun…

Şimdi gözaltına alınmış. Ama bu ilk değil, son da olmayacak. Çünkü Özçelik borsada en çok gözaltına alınıp en çok serbest bırakılan isimlerden biridir. Parası ve gücü vardır. Emin olun, tutuklansa bile birkaç gün içinde sessizce serbest bırakılır. Çünkü o konuşursa borsa yıkılır.

Onun gözaltına alınması sadece sembolik bir olaydır. Fazla kafa yormaya gerek yok. Borsa yine bildiğini okuyacaktır.

%10.000 yükselen hisseleri seyretmeye devam edin…