Garibanların dört gözle beklediği para buhar oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Garibanların dört gözle beklediği para buhar oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artış yapıldığını açıkladı.

Gelen açıklamalara göre yaşlı aylığı 3 bin 504 lira olurken, evde bakım yardımı da 7 bin 608 lira olmasına kara verildi.

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan kişilerin aylıkları 1.874 liradan 2 bin 797 liraya, engeli yüzde 70 ve üzeri olan kişilerin aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseltildi.

Çocuk başına ödenen ekonomik destek tutarının da arttığını belirten Bakan Göktaş, "Ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı." İfadelerini kullandı.

Yapılan zamlı ödemeler şubat ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

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