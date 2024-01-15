Garibanların dört gözle beklediği para buhar oldu

Gelen açıklamalara göre yaşlı aylığı 3 bin 504 lira olurken, evde bakım yardımı da 7 bin 608 lira olmasına kara verildi.

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan kişilerin aylıkları 1.874 liradan 2 bin 797 liraya, engeli yüzde 70 ve üzeri olan kişilerin aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseltildi.

Çocuk başına ödenen ekonomik destek tutarının da arttığını belirten Bakan Göktaş, "Ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı." İfadelerini kullandı.

Yapılan zamlı ödemeler şubat ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.