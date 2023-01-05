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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 azalışla 5.436,29 puana geriledi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,58 azalışla 5.436,29 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,19 puan değer kaybederek 5.436,29'a indi. Toplam işlem hacmi 71 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,01 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceği mesajı verilmesinin önce pozitif algılanmasına karşın piyasalarda risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Tutanakların, her ne kadar "şahin" tutumun korunduğunu gösterse de nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyal vermediğine işaret eden analistler, bu durumun Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların önemini artırdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 seviyesinin direnç, 5.420 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

 

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