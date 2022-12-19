﻿Borsanın aptal patronları(?)

Bir ülke düşünün: Yüzde 85 resmî enflasyon var. Hayata yansıyan yüzde 150.

Elinizde alınteriniz emeğiniz, dahası dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız üç kuruşunuz var.

Bunu kötü günler için tutuyorsunuz.

Bu paranın değerini korumak için ne yaparsınız?

Akıllara ilk olarak banka mevduatı geliyor. En yüksek faiz yüzde 23. Enflasyon 85 ise 62 puanlık bir erime söz konusu.

Hemen alternatif yatırım aracına bakıyorsunuz.

Yani dolara.

Artık dolar da enflasyon karşısında kaybettiriyor. Arka kapı döviz yakma operasyonu ile dolardaki artış TL karşısında enflasyonun altında. Yıllıkta yüzde 26 arttı. Yani parasını dolarda tutanlar da enflasyon karşısında değer kaybına uğradı.

Kur korumalı zaten ortada.

Altın, uluslararası piyasa ve TL'nin dolar karşısındaki duruşu nedeniyle o da enflasyona karşı koruyamadı.

Hazine bonosu külliyen zarar.

Geriye tek bir yol kalıyor borsa.

Nitekim de öyle oldu.

Son verilere göre borsada yatırımcı sayısı Kasım ayında 500 bin artarak 3.3 milyon oldu. Aralık ayının ilk 2 haftasında da 200 bin yeni yatırımcı geldi.

Parası enflasyon karşısında eriyenler panik halde akın akın borsaya koşuyor.

Bunların büyük bir bölümü halka arzlara geliyor.

Yüzbinlerce lira para yatırıyor, sadece 2-3 bin liralık hisse geliyor. Çünkü bu halka arzlara çaresiz insanların akın etmesi nedeniyle talep patlaması var.

İşte benim burada eleştirmek istediğim konu Hollanda'daki Lale Soğanı olayındaki gibi kontrolsüz halka arzlar.

Hisselerin halka arz sonrası 20 seans tavan, sonra taban çekmesi. Bu sağlıklı bir yatırım şekli değil.

Bugün dikkat çekmek istediğim Alfa Solar Enerji. Burada bu senedi örnek vermekteki amacım son yaşanan hareketler. Yoksa hemen hemen tüm halka arzlar böyle.

Alfa Solar Enerji'de ne oldu?

9-10-11 Kasım tarihleri arasında 58,50 TL fiyattan talep toplayan Alfa Solar Enerji(ALFAS)'in halka arzına 53 katı aşkın bir talep geldi. Bireysel yatırımcıların daha fazla pay almasına yönelik başvuru sistemiyle yüksek başvurulu yatırımcıların talepleri binde 7 oranında karşılanırken bireysel yatırımcıların talepleri 5,4% olarak gerçekleşti.

Halka arz sonuçlarına göre 1.000 adet ve altındaki başvurular en yüksek payı alırken 1.001 adet ve üzeri başvuru grubuna 142 kat talep geldi.

Şirket gerçekten iyi. Sektör Avrupa'da bir numara. Çok iyi ve profesyonelce yönetilen şirket. Halka arza liderlik eden kurum hisseye 58,50 lira değer biçmiş. Onlara göre fiyat yüzde 30 kadar iskontolu. Sonra SPK uzmanları bu satış bedelini uygun görüyor ve patrona da yeterli geliyor küçük ortaklara satıyor.

Bankadan kredi almaktansa sessiz ortak modeli ile kaynak buluyor. Sıfır maliyet.

İşte olan da bundan sonra oluyor. Hisse senedi toplamda 20 seans tavan oluyor. 340 liraya kadar yükseliyor.

Cuma günü taban oldu. Alıcıların büyük bir bölümü lot altı yani küçük yatırımcılar.

Bu tıpkı SASA hisse senedinde de olmuştu.

Hektaş senedinde de.

SASA'da 184 liradan birileri satarken küçük yatırımcı bir yıl önce 7 lira olan hisse senedini 500 lira olacak diye yüzde 900 primli bir şekilde 184 liradan alıyordu.

Ben borsaya girecek yatırımcılara şu soruyu kendilerine sormalarını istiyorum:

500 lira olacak bir hisse senedini patron neden 58 liradan halka satsın?

Bu patronlar o kadar aptal mı? Bu hisse senedini 340 liradan neden kendi satmadı da 58 liradan sattı?

Borsada işlem gören şirketlerin patronlarının aptal değil, çok akıllı olduğunu son bir ayda ortak satışı yapan patronlardan görüyoruz.