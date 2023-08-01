Borsanın gözde şirketine soruşturma

Borsanın gözde şirketlerinden Astor Enerji, Rekabet Kurulu soruşturması hakkında Kamu Aydınlatma Platformu KAP'a açıklama yolladı. Paramedya'da yer alan habere göre, şirket, Rekabet Kurulu tarafından güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Astor’un da soruşturmaya dahil edildiğini yatırımcılara ve kamuoyuyla paylaştı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle:

“Rekabet Kurulu tarafından, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketimizin de içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize tebliğ edilmiştir. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”