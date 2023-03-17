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Börülce bitkisi ayak yorgunluğuna iyi geliyor

Börülce diğer ismiyle karnıkara bitkisinin ayak yorgunluğundan birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:18
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Börülce bitkisi ayak yorgunluğuna iyi geliyor

Börülce bitkisi ayak yorgunluğuna iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Börülce bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Börülce diğer ismiyle karnıkara bitkisinin ayak yorgunluğundan birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

AYAK YORGUNLUĞU NEDİR?

Ayak yorgunluğu, uzun süreli yürüyüşler ve ağır sporlar sonrası ortaya çıkabilen bir sorundur. Tek başına bir hastalık olarak kabul edilmediği gibi geçici bir durum olarak değerlendirilmektedir.

BÖRÜLCE BİTKİSİ NEDİR?

Göbeği koyu renkli bir çeşit ufak fasulyedir. İçeriğinde protein, azot, nişasta ve C vitamini vardır.

BÖRÜLCE BİTKİSİ NEYE GELİYOR?

-Fazla kilolarını vermek isteyen kişiler düzenli bir şekilde börülce tüketebilirler. Özellikle haftada iki kere taze börülce yemeği tüketmek pek çok sindirim rahatsızlıklarını da ortadan kaldıracaktır.

-Özellikle yaz aylarında sıkça tüketilen börülceler diyabet rahatsızlıkları ile mücadelede önemlidir.

-Börülce sağlıklı bir cilde kavuşmaya yardımcı olur.

-Aynı zamanda bu besin kan dolaşımını da düzenler.

-Yeşil sebzelerde bulunan lifli yapısı önemlidir.

- İdrar tutukluğunu ve anüs kaşıntısını giderir

-Yanık tedavisinde kullanılır.

-Kansızlığa iyi geliyor

-Ayak yorgunluğuna iyi geliyor

-Cinsel arzuyu arttırır.

-Sindirim sistemine iyi gelen bir besin olan börülce kilo vermeye de yardımcı olur.

BÖRÜLCE BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Börülce, yemeği, salatası ve turşusu yapılarak tüketilmesinin yanı sıra haricen yanıklarda kullanılır.

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