Börülce bitkisi sindirim sistemine iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Börülce bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Börülce bitkisi, sindirim sistemine iyi gelen bir besin olan börülce kilo vermeye de yardımcı olduğunun altı çizildi.

SİNDİRİM SİSTEMİ NEDİR?

Canlıların vücudunda bulunan dokular organları, vücutta benzer işlev ve görevleri olan organlar ise sistemleri meydana getirir. İnsan vücudunda 11 temel organ sistemi bulunur. Bu sistemler hayati fonksiyonların devam edebilmesi için bir bütün halinde çalışır. Vücuttaki bu 11 sistemden bir tanesi de sindirim sistemidir.

BÖRÜLCE BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Börülce, yemeği, salatası ve turşusu yapılarak tüketilmesinin yanı sıra haricen yanıklarda kullanılır.