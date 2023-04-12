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Marco Reus kararını verdi

Borussia Dortmund'un yıldızı Marco Reus, geleceği ile ilgili kararını verdi

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 20:29
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Borussia Dortmund'da flaş Marco Reus gelişmesi

Marco Reus kararını verdi
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Borussia Dortmund'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Marco Reus, geleceği için kararını verdi.

DEVAM KARARI ALDI
Bild'de yer alan habere göre, 2011'den bu yana takımın formasını giyen Reus, kariyerine Borussia Dortmund'da devam etmek istiyor. Reus'un, Suudi Arabistan maddi anlamda önemli teklifler aldığı ancak kaptanlık yaptığı takımda kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.

"BENİM İÇİN SORUN YOK"
33 yaşındaki futbolcunun, takımda kalmak adına maddi fedakarlık yapmaya da hazır olduğu ifade edildi.
Reus'un sözleşme uzatması durumunda, yıllık maaşının 12 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya düşeceği ancak bu durumun Alman yıldız için bir sorun olmadığı kaydedildi. Reus, bu sezon 24 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda Reus 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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