﻿Marco Reus kararını verdi

Borussia Dortmund'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Marco Reus, geleceği için kararını verdi.



DEVAM KARARI ALDI

Bild'de yer alan habere göre, 2011'den bu yana takımın formasını giyen Reus, kariyerine Borussia Dortmund'da devam etmek istiyor. Reus'un, Suudi Arabistan maddi anlamda önemli teklifler aldığı ancak kaptanlık yaptığı takımda kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.



"BENİM İÇİN SORUN YOK"

33 yaşındaki futbolcunun, takımda kalmak adına maddi fedakarlık yapmaya da hazır olduğu ifade edildi.

Reus'un sözleşme uzatması durumunda, yıllık maaşının 12 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya düşeceği ancak bu durumun Alman yıldız için bir sorun olmadığı kaydedildi. Reus, bu sezon 24 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda Reus 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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