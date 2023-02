Dortmund rövanşta çelik yelek giysin. Turgay Beşyıldız yazdı

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Trabzon’la kardeş şehirdir Dortmund ama bununla alakalı olmasa da, Avrupa’da en çok sempati duyduğum takımdır Borussia Dortmund…

Özellikle her maçı, skor ne olursa olsun‘’Signal Iduna Park’’ Stadyumu’nun full dolduran sarı siyahlı 80 bin taraftarına saygı duymamak elde değil. Karşılaşmanın başında onların ve Chelsea takımının depremzedelerimize gösterdikleri saygı gibi.

Adamlar, burun kıvırmadan her maçta koltuklarında.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşan her iki takım, ilk 45 dakikada birbirlerine yoklama çekerken, bu yarının deklanşörüme takılan iki karesi de Chelsea’den geldi. İngiliz ekibinden kaptan T.Silva’nın kafa gösterip istemeden de olsa eliyle attığı geçerli olmayan golü ve yine mavi beyazlıların 39 ncu dakikadaki bu yarının en net pozisyonu; Joao Felix’in üst direkten dönen şutu.

B.Dortmund’un Alman teknik adam Edin Terzic’in genelde 4-3-3 dizilişine karşı, Chelsea’nin İngiliz teknik adamı Graham Potter’in ekibini 4-2-3-1 fotoğrafı ilk yarı dengeleri pek bozmadı dersem yeridir.

*

Oyunu ufak tefek pozisyonlarda kesmeyerek, karşılaşmanın hızını düşürmeyen maçın İspanyol orta hakemi Jesus Manzano, bu gece 90 dakikanın çoğu bölümünde kesit kesitte olsa, hakemlik dersi verdi diyebilirim.

Başlama düdüğüyle hiç susmayan Dortmund’un cefakar taraftarları, takımlarını da adeta tribünlerden oynatırken, ilk yarıda öne geçemeyen konuk ekip ikinci yarıda 63 ncü dakikaya kadar neredeyse rakibe net bir pozisyon vermedi. Dakikalar 63’ü gösterirken, Dortmundlu Adeyemi’nin orta sahadan alıp topla yaptığı müthiş driplingle, bir anda kaleci Kepa ile karşı karşıya kaldı. Ona da çalımı atıp göstere göstere takımını 1-0 öne geçirirken ayakta alkışlıda alan o oldu.

Ev sahibi; bu maç öncesinde sadece sakat olan Duranville ve Morey’den eksikti. Konuk ekip ise 8 oyuncusundan yoksundu bu gece… Madueke, Badiashile ve önemli ismi Aubameyang, statü gereği kadroda bulunamazken, Broja, Pulisic, Mendy, Kante ve Sterling sakat oldukları için takımlarını yalnız bırakanlardı.

*

Golü yedikten sonra, rakip alana daha fazla riski göze alıp gitmeye başlayan Chelsea’de, Koulibaly’nin şutunda topu Borussia kalesinin içindeki gol çizgisinden Türk asıllı oyuncu Emre Can çıkarınca, sarı siyahlı taraftarlar bir ‘ohh’ çekerken, Chelsea kulübesi ise kaçan gole ‘off’ çekti.

Özellikle son 20 dakikada baskısını müthiş arttıran ‘’Maviler’’ lakaplı İngiliz ekibi, ‘’Siyah sarılılar’’ lakaplı B.Dormund defansını oldukça bunaltırken, istediği beraberlik golüne bir türlü ulaşamadı.

Bu soğuk zemindeki sahne ev sahibinin attığı tek gollük galibiyetle biterken, bana göre bu skor; Alman ekibi adına bir avantaj değil, bu gece gördüğüm Chelsea, siyah sarılıları Stamford Bridge Stadyumu’nda çimlere gömebilir.

Bu yüzden derim ki; Borussia Dortmund defansı rövanşta çelik yelek giysin!