Chelsea Dortmund'u İngiltere'de yıktı geçti

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea, Stamford Bridge'de Dortmund'u ağırladı.

İlk maçı Dortmund, Almanya'da 1-0 kazanmıştı.

Dortmund ekibinin trafik nedeniyle geç kalmasından dolayı 23.00'te başlaması gereken maç 23.10'da başladı.

DORTMUND'DA BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Maçın henüz başı, 3. dakikada Dortmund, Brandt'ın sakatlığı ile sarsıldı.

Alman oyuncu maça devam edemedi ve yerini Giovanni Reyna'ya bıraktı.

İKİ GÜZEL HAREKET

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Dortmund, serbest vuruş kazandı.

Topun başına geçen kaptan Marco Reus, nefis bir şut çıkardı.

Kepa, bu şutu aynı güzellikte çıkardı ve golü önledi.

ŞUT DİREKTE PATLADI

Chelsea, 28. dakikada Kai Havertz ile gole çok yaklaştı.

Önünde kalan topa gelişine şut çıkaran Havertz'in şutu, direkten döndü.

Top çizgiye paralel olarak yönlendi ve ağlara girmedi.

İngiliz ekibi rakip kaleye az gelmesine rağmen tehlikeli ataklar yarattı.

NEFİS GOL İPTAL EDİLDİ

İlk yarının sonlarına doğru Chelsea golü düşünerek ataklarını arttırdı. Kai Havertz ile golü de buldu ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Havertz'in nefis golü iptal edilmiş oldu.

STERLING CHELSEA'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Raheem Sterling, Dortmund karşısında 44. dakikada golünü atmayı başardı.

Chilwell'in çevirdiği topu ilkinde ıskalasa da, ikinci fırsatta affetmedi ve topu tavana astı.

İLK PENALTIYI KAÇIRDI, İKİNCİSİNİ ATTI!

Chelsea, ikinci yarı başında penaltı kazandı.

Topun başına Havertz geçti. Meşin yuvarlağı direğe nişanladı ancak Salih Özcan, ceza sahasına penaltı vuruşundan önce girdi. Bu nedenle penaltı tekrarlandı.

Havertz aynı hatayı yapmadı ancak aynı vuruşu yaptı. Bu sefer top ağlara gitti ve Chelsea 53'te 2-0'lık üstünlüğü sağladı.

BU GOL CHELSEA'Yİ RAHATLATTI

Atılan gol ile avantaj Chelsea'ye geçti ve ev sahibi oyunun temposunu düşürdü. Rakip alanda boşluk arayarak fişi çekmek istedi.

Dortmund, son bölümde baskılarını arttırsa da istediği golü bir türlü bulamadı.

CHELSEA'NİN İPTAL OLAN İKİNCİ GOLÜ

Chelsea üçüncü golü attı ancak yeniden ofsayt kararı çıktı ve gol geçersiz sayıldı.

CHELSEA ÇEYREK FİNALDE

Ligde kötü bir gidişatı olan Chelsea, Dortmund'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi atmosferi bambaşka.

Dortmund skor avantajını koruyamadı ve Devler Ligi'ne veda etti.