﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu

Çankaya'da İmrahor Vadisi'ne giden bir grup hayvansever, 4 köpeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, inceleme başlattı.

Hayvanseverler başka ölü ya da yaralı köpek olma ihtimaline karşı arazide arama yaptı.

Olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)