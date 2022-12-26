Etrafı 5 kedi tarafından sarılan köpek kaçtı. Kediler çete gibi etrafını sardı

Ormanlık arazide gezen bir köpeğin etrafı beş kedi tarafından sarıldı. Köpek ve kediler bir süre birbirlerine baktıktan sonra köpek aralarından kaçtı.



Sosyal medyaya ilginç bir meydan okuma videosu gündem oldu. Bir köpek, ormanlık bir arazide gezerken etrafı beş kedi tarafından sarıldı. Köpek kısa bir süre hareketsiz kaldıktan sonra kedilerin arasından kaçtı. O anlara ait video sosyal medyada gündem oldu.