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Galatasaray açıkladı: Maça gelemeyenler bunu yapsın

Galatasaray Kulübü bu akşam oynanacak Hatayspor maçı öncesi flaş bir duyuru yaptı: Boş koltuk kalmasın! MAça gelemeyen biletini devretsin.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:54
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Boş koltuk kalmasın diyerek duyurdular

Galatasaray açıkladı: Maça gelemeyenler bunu yapsın
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Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında Galatasaray, Hatayspor’u konuk edecek.

Sarı - Kırmızılı kulüp maça saatler kala internet sitesinden flaş bir duyuru yaptı:

Açıklamada şöyle denildi:

BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI! Bu akşam maça gelemiyorsan, kombineni kulübe devret, Nef Stadyumu'nda tek bir koltuk boş kalmasın! #GSvHTY Tek maçlık kombine devir işlemi nasıl yapılır?

KRİTİK MAÇ
Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00’de başlayacak.
Ligin 18. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini alan Galatasaray, 39 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak Fenerbahçe galibiyetini daha da anlamlı kılma hedefinde.
17 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Volkan Demirel’in öğrencileri, son galibiyetini 13 Kasım 2022’de İstanbulspor karşısında 1-0’lık sonuçla almıştı.
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross, mücadelede forma giyemeyecek. Dries Mertens ise kart cezasından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ise kart sınırında bulunuyor. Bu isimler, Hatayspor maçında sarı kart görmeleri halinde, Antalyaspor ile oynanacak 20. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Hatayspor’da ise sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı ekibin Hatayspor karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Berkan Kutlu, Oliveira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

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