13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İlkay Gündoğan'a Galatasaray talip

Sarı-kırmızılılar, Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İlkay Gündoğan için harekete geçti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 19:23
Takip Et

Şartlar zorlanacak. Büyük isim Galatasaray'a gelebilir

İlkay Gündoğan'a Galatasaray talip
+
Aa
-

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 devirerek puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray'da ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.

Liderliği kaptırmaya niyeti olmayan Aslan, eksik bölgelere yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.

Erden Timur'un hedefindeki rüya isim sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan olduğu öğrenildi.

ERDEN TİMUR'UN AKLI İLKAY'DA

Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk ile bir araya gelen Erden Timur, "Aklımda İlkay Gündoğan var" dediği öğrenildi. 

Erden Timur 32 yaşındaki maestro için ön çalışmalara başladı. Bu transfer için tüm imkanlar seferber edilecek.

İlkay Gündoğan bu sezon İngiltere Premier Lig'de 15 maçta sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 2 gol kaydetti. 2 de asist yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
1
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
2
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
3
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
6
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
7
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Ağaçlar ayakta ölür
﻿Ağaçlar ayakta ölür
﻿Ağaçlar ayakta ölür
﻿Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 1,4 arttı
﻿Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 1,4 arttı
﻿Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 1,4 arttı
﻿ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
﻿ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
﻿ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
﻿Güney Afrika'da elektrik krizi giderek derinleşiyor
﻿Güney Afrika'da elektrik krizi giderek derinleşiyor
﻿Güney Afrika'da elektrik krizi giderek derinleşiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.