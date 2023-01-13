İlkay Gündoğan'a Galatasaray talip

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 devirerek puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray'da ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.

Liderliği kaptırmaya niyeti olmayan Aslan, eksik bölgelere yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.

Erden Timur'un hedefindeki rüya isim sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan olduğu öğrenildi.

ERDEN TİMUR'UN AKLI İLKAY'DA

Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk ile bir araya gelen Erden Timur, "Aklımda İlkay Gündoğan var" dediği öğrenildi.

Erden Timur 32 yaşındaki maestro için ön çalışmalara başladı. Bu transfer için tüm imkanlar seferber edilecek.

İlkay Gündoğan bu sezon İngiltere Premier Lig'de 15 maçta sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 2 gol kaydetti. 2 de asist yaptı.