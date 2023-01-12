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Volkan Demirel: Galatasaray lider biliyoruz ama

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmadan puan alabilmek için iyi hazırlandıklarını belirtti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:47
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Hatayspor'da Volkan Demirel'den Galatasaray açıklaması

Volkan Demirel: Galatasaray lider biliyoruz ama
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Hatay ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.
Çalışma öncesi gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Volkan Demirel, kazanmaları gereken bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.
Demirel, ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini ifade ederek, "Her maç öncesi 'kazanacağız, kazanmak istiyoruz' diyoruz ama son 3-4 maçtır bunu gerçekleştiremedik. Yakaladığımız pozisyonlarda gol atamıyoruz, onları atsak belki çok daha farklı olacak. Bu maç inşallah yakaladığımız pozisyonları gole çeviririz." dedi.

"LİDER OLDUĞUNUZ BİLİYORUZ"

Galatasaray'ın lig lideri olduğunu anımsatan Demirel, "Rakibimizin güçlü, ligin lideri olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların konumunun değil, bizim daha çok puana ihtiyacımız ve kazanmamız gereken bir maç olduğunu düşündüğümüz için çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün son antrenmanı yapıp İstanbul'a geçeceğiz." diye konuştu.
Demirel, oyunculardan Kevin Soni'nin sakatlığının bulunduğunu, dün yapılan antrenmanda bel spazmı geçiren Ognjen Vranjes'in durumunun da maç saatine kadar belli olacağını aktardı.
TRANSFER GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR
Kadroya katılan savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nun yanı sıra transfer için iki oyuncuyla daha görüştüklerini dile getiren Volkan Demirel, şöyle devam etti:
"Transferlerden birisi bitmek üzere, diğeri biraz daha uzayabilir. Uzamasının sebebi ise buraya geldiğimde, 'Maddi ve manevi anlamda kulübümüzü yormayacak oyuncular getireceğiz. Hem kaliteli olacaklar, hem yaşları gereği bize fayda sağlayacak hem de maddi olarak bizi yormayacak oyuncular olacaklar' demiştim.

Herhangi bir ücret verdirmeden ya da en az ücret verebilmek için uzuyor bu işler ama en kısa sürede iki transferimiz gerçekleşecek."

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