Boşanma arifesindeki damat dehşet saçtı. 4 kişiyi öldürdü, yeni doğan bebeğini alıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Boşanma arifesindeki damat dehşet saçtı. 4 kişiyi öldürdü, yeni doğan bebeğini alıp kaçtı

Adana’da boşanma arifesindeki bir damat eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldürüp, yeni doğan bebeğini de alarak kaçtı.

Aktarılan bilgilere göre olay Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta gerçekleşti. Eşiyle boşanma aşamasında olan Hakim A., isimli adam eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine gitti. İkilinin arasında çocuklarının velayeti konusunda tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., yanında getirdiği silahı çıkararak eşi Şükran A., kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kaynı Muhammed E.’nin üzerine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan aile fertlerinin hepsi oracıkta can verdi.

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Hakim A., olayın ardından bebeğini de alarak yanındaki Şahin A. ile birlikte 81 EM 836 plakalı otomobil ile oradan kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan zanlıların peşine düştü.

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