Eski eşini boğazından bıçakladı, ölene kadar başında bekledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski eşini boğazından bıçakladı, ölene kadar başında bekledi

Antalya'da tüyleri diken diken olayda bir adam eski eşini boğazından bıçakladıktan sonra ölene kadar başında bekledi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir adam eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Adamın olay sorasında kaçmayarak ve yanına kimseye yaklaştırmayarak yaralı kadının ölmesini beklemesi dikkat çekti. Zanlı eski koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sularında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

basinda.jpg

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan 48 yaşındaki Abdülkadir K. boşandığı 44 yaşındaki eşi Ayten Çağıran ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülkadir K. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından yaraladı.

ÖLDÜ MÜ DİYE KONTROL EDEREK YANINDA BEKLEMİŞ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Ayten Çağıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aktarılan bilgilere göre katil zanlısı adam yaralı kadın ölene dek yaşayıp yaşamadığını kontrol ettiği ve süre içinde kimseyi yanına yaklaştırmadığı belirtildi.

İlgili Haberler
Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak. Metro İstanbul’dan açıklama
Son dakika... Malatya'da deprem
Gençliğin yeni akımı.'Biz ne kapalı ne açık kızlarız'
Kahve hakkında bilmediğiniz 30 gerçek
Tesla Cybertruck Türkiye'ye geldi. Uçaktan iner inmez görüntülendi
Son Haberler
B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu. Milyonların elini bağlayan o şart kaldırıldı Ekonomi
B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu. Milyonların elini bağlayan o şart kaldırıldı
Ersan Şen Yavuz Ağıralioğlu'na yeşil ışık yaktı. 'Teklif gelirse şartlarda konuşuruz' Gündem
Ersan Şen Yavuz Ağıralioğlu'na yeşil ışık yaktı. 'Teklif gelirse şartlarda konuşuruz'
Erken seçim isteyen İsrailliler sokakları ateşe verdi Dünya
Erken seçim isteyen İsrailliler sokakları ateşe verdi
Fatih Terim yerden yere vurdu. Sonra da destek istedi Spor
Fatih Terim yerden yere vurdu. Sonra da destek istedi
Son tatilciler dönüş yolunda Yerel Haberler
Son tatilciler dönüş yolunda
Neler kaçtı neler. Belçika bitmedi dedi. Romanya'yı yıktı Spor
Neler kaçtı neler. Belçika bitmedi dedi. Romanya'yı yıktı