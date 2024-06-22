Eski eşini boğazından bıçakladı, ölene kadar başında bekledi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir adam eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Adamın olay sorasında kaçmayarak ve yanına kimseye yaklaştırmayarak yaralı kadının ölmesini beklemesi dikkat çekti. Zanlı eski koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sularında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan 48 yaşındaki Abdülkadir K. boşandığı 44 yaşındaki eşi Ayten Çağıran ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülkadir K. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından yaraladı.

ÖLDÜ MÜ DİYE KONTROL EDEREK YANINDA BEKLEMİŞ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Ayten Çağıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aktarılan bilgilere göre katil zanlısı adam yaralı kadın ölene dek yaşayıp yaşamadığını kontrol ettiği ve süre içinde kimseyi yanına yaklaştırmadığı belirtildi.