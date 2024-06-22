Tesla Cybertruck Türkiye'ye geldi. Uçaktan iner inmez görüntülendi

Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
Tesla Cybertruck Türkiye'ye geldi. Uçaktan iner inmez görüntülendi

Tesla firması tarafından dünyanın en sağlam arabası olarak tanıtılan Tesla Cybertruck, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Uzun bir zamandır duyurusu yapılan ve talipleri tarafından dört gözle beklenen Tesla’nın en sağlam arabası olarak tanıtılan Cybertruck, geçtiğimiz sene Amerika’da satışa çıkarılmıştı.

TESLA CYBERTRUCK TÜRKİYE'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Yalnızca Amerika’da satılan Tesla Cybertruck, henüz diğer ülkelerde satışa çıkarılmamışken, paylaşılan bir videoda Cybertruck’un İstanbul Havalimanı’nda görüldüğü ortaya çıktı.

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Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde havalimanında park edilmiş olan Cybertruck, modern tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Tamamen çelikten üretilen bu araç, güçlü elektrikli motoru ve dört çeker yapısıyla da göze çarpıyor.

Tesla’nın Türkiye pazarında günden güne büyümesi ve pazardaki boyutunu da ciddi şekilde arttırmasıyla beraber Cybertruck için de bazı iddialar ortaya çıkmıştı. Eğer Cyberturck, özel ithalat olarak Türkiye’ye getirilmediyse, geçtiğimiz günlerde Avrupa turunda İstanbul’un da bulunacağı iddiaları kesinleşmiş olacak.

ARACIN TÜRKİYE'DE VERGİSİZ FİYATI 3 MİLYON 500 TL

Şu anda ABD’de yaklaşık 100 bin euro bür fiyatla satılan Tesla, eğer Türkiye’ye gelirse, ülkemizde vergisiz hali ile 3 milyon 500 bin TL’ye yakın bir fiyattan gelecek.

4 bin 990 kilogram çekme kapasitesi, 547 kilometre menzili, ve 2.7 saniye 0’dan 100’e hızlanması ile sürücüsüne oldukça iyi performans sunan Tesla Cybertruck’ın Türkiye’ye ne zaman gelip gelmeyeceği ise netlik kazanmadı.

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