Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Artvin'in Musazade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında oldukları belirtilen Hacer ve Ender Turhan çifti, konuşmak üzere dışarda buluştu. çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ender Turhan, belindeki silahı çekip, eşi Hacer Turhan'ı vurduktan sonra, silahın namlusunu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde, Hacer Turhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Ender Turhan ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.