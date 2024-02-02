Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Kaynak: DHA
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı
Artvin'de Ender Turhan (30) isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı (38), silah ile vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Yaralanan Ender Turhan, hastanede tedaviye alındı.

Artvin'in Musazade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında oldukları belirtilen Hacer ve Ender Turhan çifti, konuşmak üzere dışarda buluştu. çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ender Turhan, belindeki silahı çekip, eşi Hacer Turhan'ı vurduktan sonra, silahın namlusunu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde, Hacer Turhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Ender Turhan ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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