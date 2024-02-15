Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti. Kadın cinayetleri durmak bilmiyor

Olay, saat 01.00 sıralarında Aziziye Mahallesi 934'üncü Sokak'taki bir sitenin otoparkında yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu Arzu Gül'ün yanına giderek, barışmak isteyen Emin Gül, ret cevabı alınca kadını darp etti.

Ardından da otomobiline binmeye çalıştığı sırada Arzu Gül'e tabanca ile 6 el ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Hastaneye kaldırılan Arzu ile Emin Gül, yaşamını yitirdi. Arzu Gül'ün cenazesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna, Emin Gül'ün cenazesi ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.