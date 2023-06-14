Botoks sonrası ölümden döndü. Uzmanı uyarılarını sıraladı

İHA’nın haberine göre; Gaziantep'te yaşayan 31 yaşındaki Y.L, terlemeyi önlemek için yaklaşık bir hafta önce özel bir merkezde ellerine, ayaklarına ve koltuk altlarına botoks işlemi yaptırdı. İşlemin yapılmasının ardından 3 gün sonra çift görme, kısmi hissizlik, idrar kaçırma şuur bulanıklığı ve oksijen azlığı yaşayan kadın Gaziantep Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvurdu. İlk belirtilere göre botoks olarak bilinen botulinum zehirlenmesi yaşadığı belirlenen kadın, yoğun bakıma alındı. Ağır semptomlar gösteren kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinde kullanılacak bir panzehirin bulunması için çalışma yürütüldü. Panzehir Adana'da bulunarak, 112 aracılığıyla hastaneye getirildi. Hemen panzehir uygulanarak tedavisine başlanan kadın, 5 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuşmaya başladı. Servise çıkarılarak tedavisine devam edilen kadın, bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

PANZEHRİ ERKEN BULMALARI HASTAYI KURTARDI

Hastane İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, botoks zehirlenmesinin bölgede nadir görülen bir vaka olduğunu belirterek, "Hastamızın semptomları çok ağırdı. Çift görme, kısmi hissizlik, idrar kaçırma, şuur bulanıklığı ve oksijen azlığı yaşamaktaydı. Kliniği oldukça ağır seyrediyordu. Hastamızın hikâyesine baktığımızda yaklaşık bir hafta önce terlemeyi önleme maksatlı koltukaltlarına, ellerine ve ayaklarına botoks yaptırdığını öğrendik. Aradan 3 gün geçtikten sonra da hastamızın şikâyetleri başlamış. Biz hastamızı yoğun bakıma aldığımızda en önemli şey antitoksini bulabilmekti. Ancak antitoksin zor bulunan bir panzehir. Biz de zor ulaştık. Adana’dan 112 aracılığıyla getirttik ve hastamıza kritik dönemde verebildik. Hastamızı yaklaşık 5 gündür yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Bugün yoğun bakımdan taburcu edip serviste takip edeceğiz. Hastamızı, servise çıkarabilmemizdeki en büyük etken antitoksini kritik evrede uygulayarak, erken verebilmek oldu. Çünkü antitoksini, klinik seyir oturduktan sonra verince semptomları geri çeviremiyorsunuz. Bunun başka bir tedavisi ne yazık ki mümkün değil. Normalde nadir görülen bir vakayı tedavi ettik" dedi.

UZMAN İSİMDEN UYARI

Doç. Dr. Elay, botoks uygulaması sonrası bu gibi ağır vakalara çok fazla rastlanmadığını belirterek, yaş, cinsiyet gibi bir çok faktör botoks uygulamasını olumsuz etkilebileceğini de ifade etti. Terlemenin önüne geçmek için yapılan botoksun riskli bir işlem olduğunu söyleyen Elay, şöyle devam etti:

"Botoks uygulaması aslında tedavi maksatlı yapılan bir uygulamadır. Bir nörotoksindir, zehirdir. Sinir, kas iletimi üzerine etki etmektedir. Normalde tedavide de kullanılmaktadır. Kozmetik maksatlı kullanımlarda ağır bir tabloyla karşılaşma ihtimali çok nadir görülmektedir. Kozmetik maksatlı kullanılan botoksların biri Amerika, biri Avrupa olmak üzere iki formu bulunmaktadır. Bunların kullanım dozları farklı oluyor. Yaş, cinsiyet gibi birçok faktör botoks uygulamasını etkileyebilmektedir. Kötü bir etki oluşması durumunda bu etkiyi geri döndürmek oldukça zorludur. Bu nedenle bu işi bilen, güvenilir kişilere bu işlemler yaptırılmalıdır. Terleme ile ilgili yapılan koltukaltı, ayak ve el botokslarında bu bölgelerin reseptör yoğunluğu nedeniyle çok fazla uygulama yapılması gerekmektedir. Bu işlemi yapmadan önce de iyot, nişasta testi yapılmalıdır. Eğer bu işin uzmanı kişilere başvurulursa botoks uygulaması tehlikeli bir uygulama olmaktan çıkıyor."