Mert'in inanılmaz hatası. Böyle gol görülmedi

Süper Lig'in 19.haftasında Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında mücadele ediyor. Henüz 1.dakikada kaleci Mert Günok'tan büyük bir hata geldi.
Geri pasta topu ayağının altından kaçıran Mert Günok, topun ağlara gitmesini önleyemedi. Konyaspor maça 1-0 önde başladı.
Bu sezon Beşiktaş'ın kendi kalesine atılan 3. gol oldu.
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