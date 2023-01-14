Beşiktaş gol attı Fransızlar kendinden geçti

Süper Lig'in 19.haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu.

Henüz 1.dakikada Mert Günok'un hatasıyla 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 67.dakikada Cenk Tosun ve 90+5'te Josef de Souza'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOL FRANSA'DA BÜYÜK COŞKU İLE KUTLANDI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol Josef'den geldi. Son dakika golü büyük ses getirdi.

Fransız televizyonunda bu gol büyük bir coşku ile kutlandı.

Maçı takip eden seyirci o anları kayda aldı.

Futbolsever adeta kendinden geçti. Ona evdeki köpeği de eşlik etti.