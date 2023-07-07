Böyle insan olmaz! Ağaca bağlı köpeğe defalarca ateş etti

Sakarya'da bir şahısın ağaca bağlı köpeğe ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın ateşinden kaçamaya köpek can çekişerek öldü.

Böyle insan olmaz! Ağaca bağlı köpeğe defalarca ateş etti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı.

Köpeğin can çekiştiği dehşete düşüren o anlar, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

AĞACA BAĞLI KÖPEĞE ATEŞ AÇTI

Olay, Karasu'da meydana geldi. İddiaya göre, yan yana olan iki eğlence mekanı sahibi şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

M.O. isimli şahıs, tartıştığı diğer mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğinin yanına geldi.

Tabancasını çıkaran M.O., ağaca bağlı köpeğe gözünü bile kırpmadan bir şarjör mermiyi boşalttı. Dehşete düşüren görüntüler ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerde, şahsın ağaca bağlı köpeğe silahla ateş ettiği ve köpeğin acı içerisinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce gerçekleştirilen çalışma neticesinde M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli süreç başladı.

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