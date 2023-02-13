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Enkazda 4 milyon dolar buldu polis paraları incelemeye aldı

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi personeli, enkazda içerisinde 4 milyon lira olan çanta buldu. Belediye personeli çantayı polis ekiplerine teslim ederken, paraların sahte olduğu belirlendi. 

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:06
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Enkazda 4 milyon dolar buldu polis paraları incelemeye aldı

Enkazda 4 milyon dolar buldu polis paraları incelemeye aldı
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Mynet'in haberine göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler deprem bölgesine akın etti. Konya'dan Hatay'a arama kurtarma için gelen belediye personeli Mehmet Özber Uslu'dan örnek bir davranış geldi.

4 MİLYON DOLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Hatay'da görevli Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet Özber Uslu, deprem enkazında içerisinde 4 milyon dolar bulunan bir çanta buldu. Uslu, enkazda bulduğu dolar dolu çantayı polise teslim etti.

Ancak paralarla ilgili şaşırtan gerçek sonradan ortaya çıktı. Çantadaki paranın sahte olduğu öğrenildi.

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