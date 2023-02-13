Enkazda 4 milyon dolar buldu polis paraları incelemeye aldı

Mynet'in haberine göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler deprem bölgesine akın etti. Konya'dan Hatay'a arama kurtarma için gelen belediye personeli Mehmet Özber Uslu'dan örnek bir davranış geldi.

4 MİLYON DOLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Hatay'da görevli Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet Özber Uslu, deprem enkazında içerisinde 4 milyon dolar bulunan bir çanta buldu. Uslu, enkazda bulduğu dolar dolu çantayı polise teslim etti.

Ancak paralarla ilgili şaşırtan gerçek sonradan ortaya çıktı. Çantadaki paranın sahte olduğu öğrenildi.