Böyle rezillik görülmedi! 18 yaşındaki genç hamile ata cinsel saldırıda bulundu… Ahırdaki kameralara yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Böyle rezillik görülmedi! 18 yaşındaki genç hamile ata cinsel saldırıda bulundu… Ahırdaki kameralara yakalandı
Amerikalı 18 yaşındaki genç, Tayland’ın Phuket kentindeki bir ahırda bulunan hamile ata cinsel saldırıda bulundu. O sırada gezide olan hayvan sahipleri evlerine geri döndüklerinde atın hareketlerinden şüphelenip ahırda bulunan kamerayı izledi. Gördükleri karşısında şoke olan aile polise giderek genç adamdan şikayetçi oldu.

ABD’nin Virginia eyaletinden Tayland Phuket kentine gelen 18 yaşındaki Steven Lee Snyder’ın 5 Şubat ve 10 Mart tarihlerinde bir ahırda bulunan hamile ata cinsel saldırıda bulunması infial yarattı.

Steven isimli genç adam, hamile atın sahiplerinin geziye gittiği iki farklı tarihte ahıra girerek cinsel saldırıda bulundu.

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Hamile atın cinsel organından akıntılar gelmesiyle şüpheleri artan Chatcharoj Lek-Awut (50) ile eşi Prapada (43) ahırdaki bulunan kamera görüntülerini izledi.

Görüntülerde 18 yaşındaki Steven’in, hamile atlarının cinsel organıyla oynadıklarını gören çift şoke oldu.

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“GÖRDÜKLERİME İNANAMADIM”

Polise şikayette bulunan aile, "Onunla ilk kez iki yıl önce tanıştık. Atları görmek için sık sık uğrardı, ben de onun sadece bir hayvansever olduğunu düşündüm. Ama atları okşama şeklini görünce ondan şüphelenmeye başladım.Bunu tuhaf buldum. Onları ahırın içine alarak uzak tutmaya çalıştım. Son vakada atım Angun dört aylık hamile ve vajinasından akıntı geliyor. Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum bu yüzden güvenlik kamerasını kontrol ettim. Gördüklerime inanamadım" diye konuştu.

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HEM KENDİSİNE HEM DE BABASINA İZLETTİLER

Polis memurları Steven’i olayın ertesi günü yakaladı ve ahırdaki skandal görüntüleri izletti. Polisler Google Çeviri'yi kullanarak genç adama ne yaptığını sordu.

Daha sonra onu babası Sean'ın yanına götürdüler ve ona da saldırının kamera kayıtlarını gösterdiler.

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