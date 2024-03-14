Merkez Bankası’ndan yeni mevduat talimatı! 10 bin liraya günlük ne kadar faiz verilecek?

Merkez Bankası, kısa vadeli mevduata daha yüksek faiz verilmesi için harekete geçti. Bankalara gönderilen yeni talimata göre zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz ödemesi uygulamasına 1 aydan kısa vadedeki mevduatlar da kapsama alındı.

Mevcut durumda dar gelirlilerin kısa vadeli günlük hesaplarına düşük faizler veriliyordu. Merkez Bankası’nın yeni hamlesiyle para politikası faizinin tüm mevduata daha fazla etki etmesi hedefleniyor.

10 BİN LİRANIN GÜNLÜK FAİZİ GETİRİSİ

Neşe Karafil'in haberine göre bir vatandaşın 10 bin lira parasını günlük faiz hesabında değerlendirmesi halinde, mevduat faizinden daha yüksek bir kazanç elde edebileceği belirtiliyor. Kaynaklar, bu durumun özellikle küçük birikim sahipleri için daha avantajlı bir gelir fırsatı sunduğunu vurguluyorlar.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklarla ilgili yönetmelikte yaptığı değişiklikle, bankaların serbest hesaplarda bulundurdukları Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılıkların bir bölümünü bloke hesaplarda tutmaları kararlaştırıldı.

Bu yeni düzenlemeye göre, aktif büyüklüğü 500 milyar lira ve üzeri olan bankalar, Türk Lirası yükümlülükleri için ayrılması gereken zorunlu karşılıkların %25’ini bloke hesapta tutacaklar. 100 milyar lira ve üzeri aktif büyüklüğe sahip bankalar ise, aynı yükümlülükler için %15’lik bir kısmı bloke hesapta bulunduracaklar. Bu uygulama 15 Mart’ta başlayıp, 5 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek.