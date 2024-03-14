Nakit avans ve kredi kartı sınırlamasının ardından bir darbe de kredilere geldi! Bankalar bu miktarın üzerinde kredi vermeyecek

Bankaların kredi kartlarında nakit avansa sınırlama getirip vadeyi de 3 aya çekmesinin ardından bir sınırlama haberi daha geldi. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bazı bankaların 100000 liranın üstünde kredi kullandırmayı tamamen durdurduğunu açıkladı.

Bankalar, son 1 yılda %150’nin üzerinde büyüyen bireysel kredi kartlarında, resmi düzenleme yapılmadan ilk adımı attı.

Bankalar kredi kartında nakit avansa sınırlama getirdi. Vadeyi ise 3 aya çekti. Bazı bankalar da nakit avansı tamamen durdurdu. Nakit avansın döviz ve altın alımı için kullanıldığı, sınırlamanın gerekli olduğu iddia edildi.

100000 LİRANIN ÜSTÜNDE KREDİ VERİLMİYOR

Nakit avansla ilgili gelişmelerin ardından bir sınırlama haberi de krediler için geldi.

Bazı bankalar 100.000 TL'nin üstünde kredi kullandırmazken, bazıları ise tamamen durdurdu. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bazı bankaların 100000 liranın üstünde kredi kullandırmayı tamamen durdurduğunu açıkladı.